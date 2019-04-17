2019-04-17T16:24:52+03:00
Общество

Сельхозярмарка на Театральной площади пройдет в воскресенье

В субботу мероприятие будет на трех других площадках
Дарья Вострикова
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В субботу, 20 апреля, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», а также на пересечении улиц Пензенская и Томская, а также на рынке «Комсомольский» пройдут ярмарки выходного дня.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в министерстве сельского хозяйства Саратовской области.

На Театральной площади сельхозярмарка пройдет уже в воскресенье.

Там можно будет купить овощи, яйца, мед, макароны, масло и колбасы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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