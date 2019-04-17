Сельхозярмарка на Театральной площади пройдет в воскресенье
В субботу мероприятие будет на трех других площадках
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В субботу, 20 апреля, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», а также на пересечении улиц Пензенская и Томская, а также на рынке «Комсомольский» пройдут ярмарки выходного дня.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в министерстве сельского хозяйства Саратовской области.
На Театральной площади сельхозярмарка пройдет уже в воскресенье.
Там можно будет купить овощи, яйца, мед, макароны, масло и колбасы.
ИСТОЧНИК KP.RU