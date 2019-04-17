В Татищевском районе пройдут пожарные учения

СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-17T16:23:55+03:00

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Завтра, 18 апреля, в селе Вязовка Татищевского района пройдет третий, заключительный этап всероссийских командно-штабных учений, оперативным службам предстоит ликвидировать условную чрезвычайную ситуацию, связанную с природными пожарами.

Как рассказали «КП-Саратов» в правительстве области, по легенде учения нужно будет потушить пожар в лесу, который начался из-за неосторожного обращения с огнем и уже надвигается на детский оздоровительный лагерь «Энтузиаст».

В учениях будут принимать участие подразделения Главного управления МЧС России по Саратовской области, пожарно-спасательные формирования субъекта, силы и средства других министерств и ведомств.

Напомним, командно-штабные учения проходят с 16 по 18 апреля во всех 85 субъектах России.

ИСТОЧНИК KP.RU