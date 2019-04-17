Саратовское зерно поставляют в 26 стран мира
В первом квартале 2019 года Управление Россельхознадзора по Саратовской области при вывозе из региона проконтролировало 181,5 тыс. тонн подкарантинной продукции.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 109,8 тыс. тонн это зерновые, зернобобовые, масличные и технические культуры, 71,7 тыс. тонн — продукты переработки зерна, семена сельскохозяйственных культур и другая подкарантинная продукция.
Продукция отгружалась в 26 стран мира, в числе которых Грузия, Южная Африка, Чехия, Германия и другие.
Традиционными импортерами зерновой продукции из Саратовской области остаются Турецкая Республика, Федеративная Республика Германия, Литовская Республика, Нидерланды и страны ЕАЭС.
В этом году из Саратовской области впервые экспортировано 150 тонн нута в Ирак.
ИСТОЧНИК KP.RU