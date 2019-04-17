Саратовское зерно поставляют в 26 стран мира

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-17T16:23:01+03:00

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В первом квартале 2019 года Управление Россельхознадзора по Саратовской области при вывозе из региона проконтролировало 181,5 тыс. тонн подкарантинной продукции.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 109,8 тыс. тонн это зерновые, зернобобовые, масличные и технические культуры, 71,7 тыс. тонн — продукты переработки зерна, семена сельскохозяйственных культур и другая подкарантинная продукция.

Продукция отгружалась в 26 стран мира, в числе которых Грузия, Южная Африка, Чехия, Германия и другие.

Традиционными импортерами зерновой продукции из Саратовской области остаются Турецкая Республика, Федеративная Республика Германия, Литовская Республика, Нидерланды и страны ЕАЭС.

В этом году из Саратовской области впервые экспортировано 150 тонн нута в Ирак.

ИСТОЧНИК KP.RU