Житель Энгельса ограбил магазин ради сигарет и водки
Похищенное у него забрали, а самого отпустили под подписку о невыезде
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В отдел полиции Энгельсского района обратилась 40-летняя гражданка.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам женщины, кто-то ограбил местный супермаркет на сигареты и бутылку водки.
По подозрению в краже задержали 26-летнего мужчину, на которого завели уголовное дело.
Похищенное у него забрали, а самого отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU