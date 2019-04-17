Житель Энгельса ограбил магазин ради сигарет и водки

СЕГОДНЯ 15:07 2019-04-17T16:21:13+03:00

Похищенное у него забрали, а самого отпустили под подписку о невыезде

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В отдел полиции Энгельсского района обратилась 40-летняя гражданка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам женщины, кто-то ограбил местный супермаркет на сигареты и бутылку водки.

По подозрению в краже задержали 26-летнего мужчину, на которого завели уголовное дело.

Похищенное у него забрали, а самого отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU