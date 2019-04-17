2019-04-17T16:14:52+03:00
Общество

Муниципалитеты Саратовской области получат 80 млн рублей на развитие

В основном это проекты водоснабжения
Дарья Вострикова
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По итогам конкурса 110 муниципальных образований области для предоставления субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений на реализацию проектов развития муниципальных образований региона, основанных на местных инициативах.

Как рассказали «КП-Саратов» в правительстве области, всего поступило 160 заявок.

В основном это проекты по организации водоснабжения и водоотведения, благоустройству мест отдыха, парков и скверов и установке детских игровых площадок.

Общая стоимость отобранных проектов составляет 115,5 млн рублей, в том числе 17,2 млн из внебюджетных источников.

В областном бюджете на 2019 год на реализацию программы поддержки местных инициатив предусмотрено 80 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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