Новая дорожная разметка не позволит саратовским мотоциклистам лихачить

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-17T15:03:13+03:00

Байкер отметил, что термопласт слишком скользкий и выпуклый

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На сегодняшней пресс-конференции Госавтоинспекции Саратовской области зашла речь об инновациях на дорогах.

Павел Свиридов, начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области, поделился своим мнением о дисциплинированности водителей.

- Хороший эффект дает нанесение ярко-желтой разметки, это уже опробовала Новосибирская область. Ее видно даже в хороший снегопад. Мы понимаем, что дорожная разметка не зависит от качества краски, срок износостойкости не тот, что нужен. Можно применять термопласт, это даст эффект не на один год. Обозначать осевую линию, сделать разделение по полосам, — сказал он.

Павел Свиридов добавил, что раньше термопласт более трех лет не держался, но новые технологии позволяют увеличить срок его службы.

Представитель саратовского мотосообщества, мотоклуба «Аль каши» Арсен Осипян пошутил о том, что такие новшества точно не дадут «мотобратьям» нарушить ПДД, ведь термопласт скользкий и выпуклый.

ИСТОЧНИК KP.RU