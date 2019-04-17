2019-04-17T15:03:13+03:00
Общество

Новая дорожная разметка не позволит саратовским мотоциклистам лихачить

Байкер отметил, что термопласт слишком скользкий и выпуклый
Дарья Вострикова
Поделиться:
Арсен ОсипянАрсен ОсипянФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

На сегодняшней пресс-конференции Госавтоинспекции Саратовской области зашла речь об инновациях на дорогах.

Павел Свиридов, начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области, поделился своим мнением о дисциплинированности водителей.

- Хороший эффект дает нанесение ярко-желтой разметки, это уже опробовала Новосибирская область. Ее видно даже в хороший снегопад. Мы понимаем, что дорожная разметка не зависит от качества краски, срок износостойкости не тот, что нужен. Можно применять термопласт, это даст эффект не на один год. Обозначать осевую линию, сделать разделение по полосам, — сказал он.

Павел Свиридов добавил, что раньше термопласт более трех лет не держался, но новые технологии позволяют увеличить срок его службы.

Представитель саратовского мотосообщества, мотоклуба «Аль каши» Арсен Осипян пошутил о том, что такие новшества точно не дадут «мотобратьям» нарушить ПДД, ведь термопласт скользкий и выпуклый.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовцам расскажут, где и как отдохнуть
В Саратове трамвай сбил человека
В Перелюбском районе мужчина зарезал бывшую сожительницу при попытке примирения
В Пугачеве сотрудник колонии отказался за деньги приносить заключенному телефон
Юные саратовские гандболисты успешно начали турнир в Астрахани
В Саратове застройщик снес склад на проезжающие автомобили
В Энгельсском районе появится 200 голов молодняка
В Энгельсе полыхает баня
В Саратовской консерватории пройдут концерты камерного оркестра и пианиста-виртуоза
В Саратове из-за неисправности вагона встали трамваи №3
В Саратовской области нашли некачественные таблетки счастья для животных
Сельхозярмарка на Театральной площади пройдет в воскресенье
В Татищевском районе пройдут пожарные учения
Саратовское зерно поставляют в 26 стран мира
Житель Энгельса ограбил магазин ради сигарет и водки
Муниципалитеты Саратовской области получат 80 млн рублей на развитие
В Самойловском районе проведут фестиваль в честь дикого пиона
Саратовец отобрал у прохожего куртку с деньгами и документами