2019-04-17T15:54:40+03:00
Общество

Владелец помещения в аварийном доме на Пономарева просит за него 51 млн рублей

Он купил его несколько месяцев назад за миллион рублей
Екатерина Семенова
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В Арбитражный суд области поступил иск владельца нежилого помещения в доме на Пономарева, 26 в Саратове.

Как пояснили «КП-Саратов» в администрации города, собственник требует взыскать 51 млн рублей за помещение. Дом подлежит сносу, но сделать это не удается из-за тяжбы.

При этом помещение было приобретено в конце декабря 2018 года за сумму около миллиона рублей. По данному факту начата проверка. Мэрия намерена подать ходатайство о привлечении экспертов для установления реальной стоимости имуществе.

Дом был признан аварийным в 1998 году. Там отключена подача всех коммунальных ресурсов.

- Заброшенное строение может стать местом сбора маргинальных элементов, — предупреждает администрация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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