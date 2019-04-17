Владелец помещения в аварийном доме на Пономарева просит за него 51 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-17T15:54:40+03:00

Он купил его несколько месяцев назад за миллион рублей

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В Арбитражный суд области поступил иск владельца нежилого помещения в доме на Пономарева, 26 в Саратове.

Как пояснили «КП-Саратов» в администрации города, собственник требует взыскать 51 млн рублей за помещение. Дом подлежит сносу, но сделать это не удается из-за тяжбы.

При этом помещение было приобретено в конце декабря 2018 года за сумму около миллиона рублей. По данному факту начата проверка. Мэрия намерена подать ходатайство о привлечении экспертов для установления реальной стоимости имуществе.

Дом был признан аварийным в 1998 году. Там отключена подача всех коммунальных ресурсов.

- Заброшенное строение может стать местом сбора маргинальных элементов, — предупреждает администрация.

ИСТОЧНИК KP.RU