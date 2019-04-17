Владелец помещения в аварийном доме на Пономарева просит за него 51 млн рублей
В Арбитражный суд области поступил иск владельца нежилого помещения в доме на Пономарева, 26 в Саратове.
Как пояснили «КП-Саратов» в администрации города, собственник требует взыскать 51 млн рублей за помещение. Дом подлежит сносу, но сделать это не удается из-за тяжбы.
При этом помещение было приобретено в конце декабря 2018 года за сумму около миллиона рублей. По данному факту начата проверка. Мэрия намерена подать ходатайство о привлечении экспертов для установления реальной стоимости имуществе.
Дом был признан аварийным в 1998 году. Там отключена подача всех коммунальных ресурсов.
- Заброшенное строение может стать местом сбора маргинальных элементов, — предупреждает администрация.
ИСТОЧНИК KP.RU