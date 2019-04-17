В Вольске подросток покурил «спайс» и попал в больницу
Случаем заинтересовалась прокуратура
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В Вольске прокуратура организовала проверку по факту госпитализации 17-летнего парня с диагнозом «одурманивание неизвестным веществом».
- Подросток попал в больницу 15 апреля. Предполагается, что он покурил «спайс», — сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.
Проверка покажет, как жил и воспитывался подросток. После этого будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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ИСТОЧНИК KP.RU