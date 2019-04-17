В Саратове могут поставить камеры на каждый перекресток

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-17T14:35:49+03:00

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ГИБДД Саратовской области провела пресс-конференцию, одним из вопросов на которой стала фиксация нарушений камерами наблюдения.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», было отмечено, что некоторые граждане считают камерами средствами наживы. Однако инспекторы заверили, что деньги уходят в Дорожный фонд.

Александр Смыслов, начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области рассказал, как обстоит ситуация.

- В прошлом году появились новые комплексы «Кордон», которые могут снимать несколько машин-нарушителей за раз. Раньше так было нельзя: один снимок одна машина. На перекрестках появилось восемь передвижных комплексов. К примеру, наблюдение на пересечении улиц Максима Горького и Московской дало свои плоды: с июня, как их установили, аварии с пострадавшими прекратились. В этом году приобрели еще три таких, — отметил он.

Появились комплексы «Автодория», которые не сможет уловить даже антирадар.

С конца прошлого года тестировали систему «Паркон» по нарушению правил стоянки. В итоге закупили еще два: на пересечении улицы Горького с Казачьей и проспектом Кирова.

С конца апреля — начала мая начнет работать комплекс по выявлению непредоставления преимущества пешеходам на нерегулируемом пешеходном перекрестке.

Комплексы стоят до 6 млн рублей.

- Я понимаю, что это дорого, но человеческая жизнь бесценна, лучше было бы оборудовать все перекрестки, у нас есть сложные участки: Московская улица, и Чернышевского, и другие, — добавил Павел Свиридов, начальник управления ГИБДД ГУ МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU