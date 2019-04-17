2019-04-17T14:11:35+03:00
Общество

В Саратове пройдет хоккейный матч между пожарными и метрологами

Игра посвящена 101-летию Советской пожарной охраны
Екатерина Семенова
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В Саратове состоится товарищеский хоккейный матч, посвященный 101-й годовщине Советской пожарной охраны.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, игра пройдет 18 апреля в 19:00 в ледовом дворце спорта «Кристалл».

На площадке встретятся команды пожарно-спасательного гарнизона «Красная машина» и ФБУ «Саратовский ЦСМ имени Б. А. Дубовикова» «Метролог».

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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