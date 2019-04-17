В Саратове пройдет хоккейный матч между пожарными и метрологами
Игра посвящена 101-летию Советской пожарной охраны
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В Саратове состоится товарищеский хоккейный матч, посвященный 101-й годовщине Советской пожарной охраны.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, игра пройдет 18 апреля в 19:00 в ледовом дворце спорта «Кристалл».
На площадке встретятся команды пожарно-спасательного гарнизона «Красная машина» и ФБУ «Саратовский ЦСМ имени Б. А. Дубовикова» «Метролог».
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU