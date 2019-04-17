Саратовские лихачи отдали более 122 млн рублей по штрафам ГИБДД

СЕГОДНЯ 13:24 2019-04-17T14:09:31+03:00

За первые три месяца 2019 года зафиксировано более 170 тыс. нарушений

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Сегодня, 17 апреля, на пресс-конференции сотрудники Госавтоинспекции Саратовской области рассказали об итогах работы за 1 квартал 2019 года.

Павел Свиридов, начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по региону, рассказал, что статистика неутешительная: произошло более 170 тыс. нарушений, 68% из них зафиксировано камерами. Всего в области работают 118 комплексов автоматической фиксации. Лихачам пришлось заплатить более 122 млн рублей штрафов.

Отмечено, что водители стали аккуратнее соблюдать скоростной режим, но при этом пренебрегают правилами проезда перекрестков.

Павел Свиридов заметил, что если мотоциклисты, пешеходы и водители авто будут взаимовежливы, то никто ни на кого жаловаться не будет. Таким образом он прокомментировал взаимные упреки автомобилистов и байкеров в соцсетях.

Свиридов отметил, что за первые три месяца 2018 года за мотоциклистами зафиксировали 60 нарушений, а в 2019 году — только 12.

ИСТОЧНИК KP.RU