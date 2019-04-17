Саратовцам рассказали, куда нести клеща после укуса
Во время заседания круглого стола в пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов» на тему профилактики от заболеваний, передающихся клещами, обсудили, как вытащить клеща после укуса и куда его нести.
- Если нашли у себя клеща, нужно схватить его как можно ближе ко рту, повернуть по оси и вытащить, а после обработать место укуса. Также можно пойти в больницу, вам сделают аналогичную процедуру. Чтобы узнать, был ли чем-нибудь заражен клещ, нужно отнести его в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» на Вольской улице, 7 в течение трех дней, — рассказала заведующая 14-м инфекционным отделением горбольницы №2 Альфия Рахманова.
Руководитель ООО «Профилактика» Алла Полозова рассказала о сроках, когда просыпаются клещи.
- Сезон начинается после схода снега, примерно в апреле. И продолжается он до второй половины июня. Также есть осенний сезон, но он менее опасный, — объяснила Алла Викторовна.
Если кто-то травит территорию от клещей растворами, рекомендуется не перебарщивать с дозировкой, ибо у клещей вырабатывается устойчивость.
Трансляцию с заседания круглого стола можно посмотреть в YouTube-канале «Транслятор».
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ИСТОЧНИК KP.RU