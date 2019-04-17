Панков: Рассмотрен вопрос о реконструкции аэродрома Краснокутского летного училища

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-17T13:48:01+03:00

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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков опубликовал очередной пост в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Посещая Красный Кут, Вячеслав Володин не забыл поинтересоваться о взлетно-посадочной полосе, деньги на которую он выделял через федеральный бюджет.

Она не была построена. Три раза объявлялись конкурсы на право заключения госконтракта по выполнению строительно-монтажных работ на объекте реконструкции. Но из-за позднего срока их проведения, все они были признаны несостоявшимися.

Сегодня мною было внесено протокольное поручение о запросе у правительства России информации о финансировании и сроках проведения работ по реконструкции аэродрома Краснокутского летного училища гражданской авиации. Просто Володин все доводит до завершения.

Поручение депутатами было поддержано единогласно. Протокольное поручение внесли вместе с депутатом Касаевой, — написал Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU