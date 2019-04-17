В Саратовской области до пяти человек в год заражаются после укусов клещей

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-17T12:35:15+03:00

Клещевым боррелиозом заражаются до пяти человек, энцефалит пока обходит Саратовскую область стороной

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В пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов» сегодня, 17 апреля, прошло заседание круглого стола на тему профилактики заболеваний, связанных с укусами клещей.

- Саратовская область не является эндемической территорией по клещевому вирусному энцефалиту. В 2018 году в Саратовской области был только один случай клещевого энцефалита, мужчина заразился в Пензенской области.

Ежегодно от одного до пяти человек в нашем регионе заражаются клещевым боррелиозом. В прошедшем году было четыре случая — в Аркадакском, Романовском, Энгельсском районе и Саратове, — сказала заведующая 14-м инфекционным отделением горбольницы №2 Альфия Рахманова.

Она также отметила, что в прошедшем году в Саратовской области иммунизировали лиц, выезжающих в эндемичные территории, а это — северо-западные области, уральский регион, Сибирь и Дальний восток.

- Вакцинироваться нужно не позднее, чем за две недели до отъезда. В прошлом году это сделали 540 жителей области, среди которых десять детей. Получить укус клеща можно в лесу, на даче, в парке, на кладбище, — рассказала руководитель ООО «Профилактика» Алла Полозова.

Заведующая 14-м инфекционным отделением горбольницы №2 Альфия РахмановаФото: Ольга Муравлёва

Чтобы обезопасить себя на природе, нужно надеть защитный костюм с эластичными манжетами. Также можно надеть рубашку с длинными рукавами, ее заправить в брюки, а их в обувь.

В местах отдыха на природе необходимо проводить акарицидные обработки и уничтожение клещей и одновременно грызунов. Только тогда, по словам Полозовой, профилактика будет эффективна.

Трансляцию с заседания круглого стола можно посмотреть в YouTube-канале «Транслятор».

ИСТОЧНИК KP.RU