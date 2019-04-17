Регоператор выявил нарушителей порядка обращения с промышленными отходами

СЕГОДНЯ 12:12 2019-04-17T13:44:33+03:00

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Сегодня, 17 апреля, прошел рейд по проверке состояния контейнерных площадок в нескольких районах Энгельса. Совместный рейд проводился с участием представителей Регионального оператора по обращению с ТКО, комитета по ЖКХ администрации ЭМР, полиции и общественников. В ходе рейда были осмотрены контейнерные площадки под крупногабаритные отходы для фиксации фактов сброса производственных и иных отходов, не относящихся к ТКО.

Рейд начался с улицы Пристанская. На площадке расположен один бункер-накопитель. Комиссия обратила внимание на то, что большая часть площадки занята явно коммерческим мусором, при этом подходящих организаций в шаговой доступности нет. Представители Регоператора отметили, что таким образом обычно избавляются от мусора те организации, у которых отсутствует договор на обращение с ТКО. Кроме коммерческого мусора, в бункере находилось большое количество строительных отходов, которые должны вывозиться отдельно его собственником.

- Мусор вывозят несколько раз в день, но этого мало из-за того, что сюда регулярно привозят строительный мусор на «Газелях» и сбрасывают в бункер, — рассказали местные жители.

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Также было отмечено, что подбор отходов возле данной площадки осуществляется не всегда. В ходе рейда площадка была приведена в нормативное состояние мусоровывозящей компанией.

Далее комиссия проследовала на улицу Серафимовича, где расположено три бункера-накопителя. Сразу по прибытии была обнаружена грузовая «Газель», из которой на площадку для коммунальных отходов выгружался строительный мусор. Данный факт был зафиксирован, а нарушителям вручено уведомление о вызове на административную комиссию. Отдельный акт был составлен представителями Регоператора. В это же время к площадке подъехали еще два грузовых автомобиля с целью разгрузки строительных отходов. Собственникам мусора разъяснили недопустимость складирования строительных отходов на контейнерных площадках. По словам местных жителей и обслуживающей данный адрес мусоровывозящей компании сброс отходов, не относящихся к ТКО, тут происходит ежедневно и беспрерывно.

Складирование данных отходов в местах накопления ТКО вне контейнеров препятствует подъезду спецтехники, а также приводит к порче имущества мусоровывозящей компании и невозможности пользования качественной услугой населением.

На основании постановления правительства РФ от 12.11.2016 года №1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами» производственные и строительные отходы не относятся к ТКО и их запрещено складировать на контейнерных площадках.

Строительный мусор, автомобильные шины, опилы деревьев и производственный мусор не включены в нормы накопления ТКО для населения и не учтены в едином тарифе на услугу Регоператор на территории области. В частности, в состав ТКО входят бытовые отходы и крупногабаритные отходы — старая мебель, бытовая техника, сантехника и т. д. Эти отходы Регоператор вывозит без дополнительной оплаты. Ветки, которые остались после кронирования деревьев, должна убирать та же организация, которая выполняла работы. Как правило, это подрядчики, нанятые управлением благоустройства администраций муниципалитетов, управляющие компании или энергосетевые компании. Вопросами по вывозу мусора, собранного в ходе субботников, занимается управление благоустройства города. Вывоз строительного мусора, который остается, к примеру, после работ по капитальному ремонту кровли, инженерных сетей, фасадов, должен организовать подрядчик, проводивший работы, поскольку это уже заложено в смете на ремонт. Если организации не могут самостоятельно вывезти строительный мусор, ветки, распиленные деревья, они могут заключить дополнительный договор с Регоператором.

Со своей стороны Регоператор совместно с правоохранительными и надзорными органами займется выявлением организаций, допускающих нарушения порядка обращения с отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU