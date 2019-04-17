В Саратовской области выберут лучшего отца

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-17T13:37:38+03:00

В финал конкурса вышли восемь человек

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В пятницу, 19 апреля, в медико-биологическом лицее Саратова пройдет финальный тур областного семейного конкурса «Папа года».

Как рассказали «КП-Саратов» в правительстве области, на конкурс подали заявки 24 человека, а вот до заключительного этапа добрались восемь. Это Игорь Балакин из Дергачевского района, Алексей Болдырев из Балашова, Владислав Зинкин из Энгельса, Александр Комиссаров из Саратова, Григорий Перескоко из Аткарска, Евгений Старостенко из Ершова, Михаил Ухов и Леонид Швецов из Саратова.

Совсем скоро определят лучшего из них.

ИСТОЧНИК KP.RU