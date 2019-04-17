В Саратове пройдут соревнования по роллер-кроссу
Мероприятие состоится на набережной Космонавтов
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В субботу, 20 апреля, на первом ярусе набережной Космонавтов, недалеко от Ротонды, пройдет первенство Саратовской области по роллер спорту и первый этап кубка Саратова по детскому роллер-кроссу. Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.
За звание лучших будут бороться 65 спортсменов из Республики Башкортостан, Саратовской, Самарской, Пензенской, Челябинской и Новосибирской областей.
В программе соревнований: трасса с заданиями, спринтерская дистанция на 100 м по прямой дороге, а также дорожка из 20 конусов, которую нужно пройти на время.
ИСТОЧНИК KP.RU