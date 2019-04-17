2019-04-17T13:36:23+03:00
Общество

В Саратове пройдут соревнования по роллер-кроссу

Мероприятие состоится на набережной Космонавтов
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 20 апреля, на первом ярусе набережной Космонавтов, недалеко от Ротонды, пройдет первенство Саратовской области по роллер спорту и первый этап кубка Саратова по детскому роллер-кроссу. Об этом «КП-Саратов» сообщили в мэрии.

За звание лучших будут бороться 65 спортсменов из Республики Башкортостан, Саратовской, Самарской, Пензенской, Челябинской и Новосибирской областей.

В программе соревнований: трасса с заданиями, спринтерская дистанция на 100 м по прямой дороге, а также дорожка из 20 конусов, которую нужно пройти на время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Вольске подросток покурил «спайс» и попал в больницу
В Саратове могут поставить камеры на каждый перекресток
Оползень разрушил пять домов в Саратове
В центре Саратова горит частный дом
В Саратове пройдет хоккейный матч между пожарными и метрологами
Саратовские лихачи отдали более 122 млн рублей по штрафам ГИБДД
В Саратове мужчина напал на пристава в зале суда
Суд вернул Вольскому району проданное частникам здание детской поликлиники
Саратовцам рассказали, куда нести клеща после укуса
Панков: Рассмотрен вопрос о реконструкции аэродрома Краснокутского летного училища
В Саратовской области до пяти человек в год заражаются после укусов клещей
Регоператор выявил нарушителей порядка обращения с промышленными отходами
В Саратовской области выберут лучшего отца
В Саратове отремонтируют дом на улице Тархова
В Саратове работник «Нефтемашстроя» почти год не получал зарплату
Балашовский суд дал воронежцу срок за 150 пакетиков «синтетики»
В Татищевском районе жестокая мать запирала дома четырех детей дома без еды
В Саратове дело о «сливе» данных о покойниках похоронным агентам передано в суд