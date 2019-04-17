В Саратове отремонтируют дом на улице Тархова

СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-17T13:35:27+03:00

УК не следило за зданием

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Прокуратура области провела проверку по обращению жителя Саратова о ненадлежащем исполнении управляющей организации обязанностей по ремонту и содержанию дома №4 на улице Тархова.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве, ООО «У.К. Ленинского района» не следило за зданием, там протекала кровля.

Фонд капитального ремонта после внесенного представления заключил договор с подрядчиком — ООО «Волгоспецконструкция».

В адрес компании внесли представление. В отношении директора возбуждено административное дело, которое находится на рассмотрении в региональном органе жилищного контроля.

Результат рассмотрения актов реагирования и фактическое устранение нарушений взяты на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU