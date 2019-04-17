В Саратове отремонтируют дом на улице Тархова
Прокуратура области провела проверку по обращению жителя Саратова о ненадлежащем исполнении управляющей организации обязанностей по ремонту и содержанию дома №4 на улице Тархова.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве, ООО «У.К. Ленинского района» не следило за зданием, там протекала кровля.
Фонд капитального ремонта после внесенного представления заключил договор с подрядчиком — ООО «Волгоспецконструкция».
В адрес компании внесли представление. В отношении директора возбуждено административное дело, которое находится на рассмотрении в региональном органе жилищного контроля.
Результат рассмотрения актов реагирования и фактическое устранение нарушений взяты на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU