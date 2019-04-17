В Саратове работник «Нефтемашстроя» почти год не получал зарплату
Ему должны более 70 тыс. рублей
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Отдел по надзору за процессуальной деятельностью органов СК РФ прокуратуры области следит за ходом расследования уголовного дела по невыплате заработной платы.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, по версии следствия, с апреля по декабрь 2016 года один из работников не получал свою зарплату. Сумма долга превысила отметку в 70 тыс. рублей.
По этому факту заведено уголовное дело, сейчас предстоит установить все обстоятельства преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU