В Саратове работник «Нефтемашстроя» почти год не получал зарплату

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-17T13:34:08+03:00

Ему должны более 70 тыс. рублей

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Отдел по надзору за процессуальной деятельностью органов СК РФ прокуратуры области следит за ходом расследования уголовного дела по невыплате заработной платы.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, по версии следствия, с апреля по декабрь 2016 года один из работников не получал свою зарплату. Сумма долга превысила отметку в 70 тыс. рублей.

По этому факту заведено уголовное дело, сейчас предстоит установить все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU