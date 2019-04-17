Балашовский суд дал воронежцу срок за 150 пакетиков «синтетики»

СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-17T13:32:28+03:00

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Балашовский суд признал виновным 24-летнего воронежца в покушении на сбыт наркотиков в составе группы лиц в крупном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в период с конца октября по 20 ноября 2018 года мужчина познакомился в интернете с неизвестным, который стал его подельником по «бизнесу».

Вечером 19 ноября 2018 года злоумышленник получил от партнера адрес оптовой закладки и указания, куда и как все класть. Он забрал 159,34 грамма «синтетики», которые были разложены в 75 пакетов.

Утром 20 ноября мужчина приехал на своем BMW в Балашов, где он должен был сделать тайники для наркотиков, за что получил бы 25 тыс. рублей. Вечером того же дня закладчик пошел на Уральскую улицу в Балашове, чтобы оставить там наркотик, но его задержала полиция.

Несмотря на непризнание работником нарко-индустрии своей вины, ему дали 11 лет исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU