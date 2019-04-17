В Татищевском районе жестокая мать запирала дома четырех детей дома без еды
Она была любительницей спиртного
Изменить размер текста:
Суд признал виновной 30-летнюю жительницу села Куликовка в неисполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с детьми.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что мать запирала дома четырех малышей в возрасте двух, трех, шести и десяти лет без еды.
Дети жили в антисанитарных условиях, а еще им каждый день приходилось видеть бранящуюся пьяную женщину.
Теперь нерадивой родительнице придется провести 210 часов на обязательных работах.
ИСТОЧНИК KP.RU