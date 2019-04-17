В Татищевском районе жестокая мать запирала дома четырех детей дома без еды

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-17T13:31:06+03:00

Она была любительницей спиртного

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Суд признал виновной 30-летнюю жительницу села Куликовка в неисполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с детьми.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что мать запирала дома четырех малышей в возрасте двух, трех, шести и десяти лет без еды.

Дети жили в антисанитарных условиях, а еще им каждый день приходилось видеть бранящуюся пьяную женщину.

Теперь нерадивой родительнице придется провести 210 часов на обязательных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU