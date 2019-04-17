В Саратове дело о «сливе» данных о покойниках похоронным агентам передано в суд

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-17T13:29:52+03:00

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В Саратове завершено расследование уголовного дела о распространении сведений об умерших гражданам работникам похоронных контор.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемая — бывший помощник оперативного дежурного полиции.

По версии следствия, в период с 18 марта по 28 декабря 2016 года она получала взятки от представителей похоронных агентств. За это она сообщала им информацию об умерших гражданах.

Таким образом, нарушался закон о персональных данных. Преступление было выявлено совместно сотрудниками прокуратуры и полиции. Уголовное дело направлено в суд.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудница уволена из органов внутренних дел, а ее непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU