В Саратове дело о «сливе» данных о покойниках похоронным агентам передано в суд
В Саратове завершено расследование уголовного дела о распространении сведений об умерших гражданам работникам похоронных контор.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемая — бывший помощник оперативного дежурного полиции.
По версии следствия, в период с 18 марта по 28 декабря 2016 года она получала взятки от представителей похоронных агентств. За это она сообщала им информацию об умерших гражданах.
Таким образом, нарушался закон о персональных данных. Преступление было выявлено совместно сотрудниками прокуратуры и полиции. Уголовное дело направлено в суд.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, сотрудница уволена из органов внутренних дел, а ее непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU