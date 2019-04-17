В Саратове директор «ВолгаСпецСервис» вернул рабочим полмиллиона зарплаты
К этому приложила усилия прокуратура
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Прокуратура Ленинского района Саратова выявила нарушения соблюдения трудового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что ООО «ВолгаСпецСервис» задолжало 15 рабочим более 500 тыс. рублей зарплаты за январь-февраль 2019 года.
В отношении генерального директора предприятия возбудили административное производство, кроме того, руководитель предприятия получил представление.
После этих мер гражданам выплатили положенные им деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU