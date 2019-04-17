В Саратове директор «ВолгаСпецСервис» вернул рабочим полмиллиона зарплаты

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-17T13:28:29+03:00

К этому приложила усилия прокуратура

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Прокуратура Ленинского района Саратова выявила нарушения соблюдения трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что ООО «ВолгаСпецСервис» задолжало 15 рабочим более 500 тыс. рублей зарплаты за январь-февраль 2019 года.

В отношении генерального директора предприятия возбудили административное производство, кроме того, руководитель предприятия получил представление.

После этих мер гражданам выплатили положенные им деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU