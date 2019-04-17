2019-04-17T13:24:46+03:00
Общество

На обновление участка улицы Рахова потратили 67,5 млн рублей

В Саратовской области на благоустройство потратили более 2 млрд рублей
Дарья Вострикова
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Сегодня, 17 апреля, в администрации Волжского района прошли слушания по городскому бюджету.

Заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко доложил, что за 2018 год комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова финансировался в объеме 2 млрд 946 млн рублей.

В рамках госпрограммы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» приоритетного направления «Ипотека и арендное жилье» в микрорайоне №1 Новосоколовогорского жилого района построили дороги в поселке Изумрудный. Теперь жителям проще добраться к детсаду «Изумрудный город» с выходом на Усть-Курдюмское шоссе.

Кроме того, вновь благоустроили улицу Рахова на участке от Вавилова до 2-й Садовой на 67,5 млн рублей.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали Дачный проспект, Техническую улицу от проспекта 50 лет Октября до Навашина, Большую Горную на пересечении с Университетской улицей и с Хвалынской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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