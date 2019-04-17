Жительница Саратова купила кофе с тараканом

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-17T13:23:25+03:00

Такой заказ ей подали в местной столовой

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 17 апреля, в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» местная жительница Ксения Назарова рассказала о необычном заказе в столовой №61, которая расположена на улице Кутякова.

По словам девушки, она решила зайти перед работой в заведение, чтобы выпить стаканчик кофе. И все бы ничего, но уже допив напиток, она обнаружила на дне чашки мертвого таракана.

Горожанка рассказала, что сотрудники столовой сморщились, увидев это, и предложили вернуть деньги за напиток. Теперь она намерена обращаться в Роспотребнадзор.

.

Комментаторы посочувствовали девушке и посоветовали тщательнее осматривать свою еду.

ИСТОЧНИК KP.RU