Паралимпиец из Саратова взял золото первенства России по плаванию
С 15 по 21 апреля в Пензе проводится чемпионат и первенство России по плаванию среди глухих.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, саратовские спортсмены за первый день завоевали четыре медали. Андрей Живаев взял «золото» чемпионата России на дистанции 100 м, которую он проплыл в стиле баттерфляй. «Серебро» он получил в эстафете 4х100 м вольным стилем в команде с Ильей Тришкиным, Филиппом Торишным и Алексеем Парусенко.
В этой же категории, но уже на первенстве страны лучшей стала Юлия Матюхина. Владислав Кутырев и Федор Матюшин принесли в копилку сборной команды Саратовской области бронзовую медаль в эстафете 4х100 м вольным стилем.
ИСТОЧНИК KP.RU