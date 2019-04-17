Паралимпиец из Саратова взял золото первенства России по плаванию

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-17T13:21:16+03:00

Изменить размер текста: A A

С 15 по 21 апреля в Пензе проводится чемпионат и первенство России по плаванию среди глухих.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, саратовские спортсмены за первый день завоевали четыре медали. Андрей Живаев взял «золото» чемпионата России на дистанции 100 м, которую он проплыл в стиле баттерфляй. «Серебро» он получил в эстафете 4х100 м вольным стилем в команде с Ильей Тришкиным, Филиппом Торишным и Алексеем Парусенко.

В этой же категории, но уже на первенстве страны лучшей стала Юлия Матюхина. Владислав Кутырев и Федор Матюшин принесли в копилку сборной команды Саратовской области бронзовую медаль в эстафете 4х100 м вольным стилем.

ИСТОЧНИК KP.RU