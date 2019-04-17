2019-04-17T11:01:12+03:00
Общество

Мэрия: Учителя в Саратове зарабатывают 26,4 тыс. рублей, воспитатели детсадов - 22,6 тыс.

Средние зарплаты стального персонала школ и детсадов немного ниже
Дарья Вострикова
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Лариса РевуцкаяЛариса Ревуцкая
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Сегодня, 17 апреля, на открытых слушаниях по бюджету в администрации Волжского района о расходах на образование рассказала председатель профильного комитета администрации Саратова Лариса Ревуцкая.

Она заявила, что в 2019 году на городское образование выделят 8 млрд 890,4 млн рублей, что позволит создать 1320 новых мест в дошкольных учреждениях и 825 мест в общеобразовательных учреждениях.

В прошлом году основная доля расходов образования пришлась на финансовое обеспечение муниципальных учреждений: 6 323,5 млн рублей, на оплату труда 5 385,8 млн рублей, 438,3 млн на коммунальные услуги, 158,1 млн на налоги и 341,3 млн ушло на «прочие расходы».

Лариса Ревуцкая рассказала о том, сколько получают работники школ и детских садов. Средняя зарплата для педагогов : 26,4 тыс.рублей и 22,6 тыс.рублей в садах, а также 24,3 тыс. рублей и 17,6 тыс. рублей для всех работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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