2019-04-17T11:00:30+03:00
Происшествия

В Саратовской области ФСБ задержала мошенника с бюджетными деньгами

Мужчина получил 930 тыс. рублей на жилье в селе, но не стал строить дом
Екатерина Семенова
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В Красном Куте Саратовской области сотрудники УФСБ задержали местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, К. Султанбекова подозревают в мошенничестве при получении субсидий.

По версии следствия, гражданин предоставил в администрацию района заведомо недостоверные сведения в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года».

После этого он получил из федерального и областного бюджетов грант более 930 тыс. рублей на строительство жилья в сельской местности. Однако средства потратил на другие цели.

Султанбеков признал свою вину и возместил ущерб. После чего его оштрафовали по решению суда на 40 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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