В Саратовской области ФСБ задержала мошенника с бюджетными деньгами
В Красном Куте Саратовской области сотрудники УФСБ задержали местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, К. Султанбекова подозревают в мошенничестве при получении субсидий.
По версии следствия, гражданин предоставил в администрацию района заведомо недостоверные сведения в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года».
После этого он получил из федерального и областного бюджетов грант более 930 тыс. рублей на строительство жилья в сельской местности. Однако средства потратил на другие цели.
Султанбеков признал свою вину и возместил ущерб. После чего его оштрафовали по решению суда на 40 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU