Саратовские ученики стали призерами Всероссийской олимпиады по информатике

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-17T10:57:04+03:00

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С 11 по 17 апреля в Иннополисе, городе Республики Татарстан прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, регион представляли четыре ученика из Физико-технического лицея № 1: одиннадцатиклассники Михаил Гудзь, Александр Синельников,Александр Дювенжи, Андрей Филлипов, а также девятиклассник Алексей Шнирельман.

Первые двое из них стали призерами заключительного этапа олимпиады.

ИСТОЧНИК KP.RU