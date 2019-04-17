Саратовские ученики стали призерами Всероссийской олимпиады по информатике
Мероприятие прошло в Иннополисе
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С 11 по 17 апреля в Иннополисе, городе Республики Татарстан прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, регион представляли четыре ученика из Физико-технического лицея № 1: одиннадцатиклассники Михаил Гудзь, Александр Синельников,Александр Дювенжи, Андрей Филлипов, а также девятиклассник Алексей Шнирельман.
Первые двое из них стали призерами заключительного этапа олимпиады.
ИСТОЧНИК KP.RU