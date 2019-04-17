2019-04-17T10:43:44+03:00
Общество

Саратовская самбистка привезла медаль со средиземного моря

Она выиграла Первенство Европы
Дарья Вострикова
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Вчера вечером, 16 апреля, на поезде в Саратов прибыла победительница Первенства Европы по самбо Влада Прохорова.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, ее встретили представитель министерства молодежной политики и спорта области, тренерский состав спортивной школы, родственники и друзья.

Девушка сказала, что привезла медаль, которая «искупалась» в средиземном море».

Она стала лучшей среди девушек 17-18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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