Саратовская самбистка привезла медаль со средиземного моря
Она выиграла Первенство Европы
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Вчера вечером, 16 апреля, на поезде в Саратов прибыла победительница Первенства Европы по самбо Влада Прохорова.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, ее встретили представитель министерства молодежной политики и спорта области, тренерский состав спортивной школы, родственники и друзья.
Девушка сказала, что привезла медаль, которая «искупалась» в средиземном море».
Она стала лучшей среди девушек 17-18 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU