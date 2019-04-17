2019-04-17T10:39:14+03:00
Общество

В Саратове с жильцов многоэтажки незаконно собирали деньги на автостоянку

Размер платы за асфальтирование был не определен
Ольга Муравлёва
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Во Фрунзенском районе Саратова прокуратура нашла нарушения в сборе денег с жильцов дома №72 по улице Пугачева.

- В платежки ТСЖ «Оптимист» незаконно включило плату за асфальтирование автостоянки. Сумму добавили в платежки после собрания автомобилистов. Размер ее был неопределенным и составлял от 2 до 9 тыс. рублей. Хотя по законодательству он должен быть пропорционален занимаемой жилплощади, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Надзорное ведомство возбудила административное дело в отношении председателя правления ТСЖ. После этого его дисквалифицировали на полгода. Руководитель попытался оспорить решение суда, но его жалоба осталась без удовлетворения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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