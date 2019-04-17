Саратовцы стали платить больше налогов

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-17T10:41:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 17 апреля, в администрации Волжского района Саратова прошли публичные слушания по городскому бюджету.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», выступления начались с общего доклада председателя комитета по финансам администрации Александра Струкова.

Он рассказал, что, по сравнению с 2017 годом, жители области заплатили налогов на 5,4% больше. За 2018 год физические лица отдали в казну 4 419,3 млн рублей по НДФЛ.

При этом общий сбор земельного налога составил 354 млн рублей. Снижение на 7,1% связано с изменением кадастровой стоимости.

В целом сумма доходов саратовского бюджета за 2018 год составила 15 662 705,9 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU