Саратовцы стали платить больше налогов
Сегодня, 17 апреля, в администрации Волжского района Саратова прошли публичные слушания по городскому бюджету.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», выступления начались с общего доклада председателя комитета по финансам администрации Александра Струкова.
Он рассказал, что, по сравнению с 2017 годом, жители области заплатили налогов на 5,4% больше. За 2018 год физические лица отдали в казну 4 419,3 млн рублей по НДФЛ.
При этом общий сбор земельного налога составил 354 млн рублей. Снижение на 7,1% связано с изменением кадастровой стоимости.
.Фото: Дарья Вострикова
В целом сумма доходов саратовского бюджета за 2018 год составила 15 662 705,9 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU