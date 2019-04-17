Из дачного дома под Саратовом украли телевизор, бензопилу и алкоголь

СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-17T10:14:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовском районе полиция нашла подозреваемого в краже вещей из дачного дома в СНТ «Энергия-1».

- Днем 13 апреля поступило сообщение от 62-летнего мужчины, который рассказал, что в период с 10 по 13 апреля у него из дачного домика украли имущество, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

В список похищенного потерпевший вписал жк-телевизор и утюг Philips, бензопилу Partner, электрогитару Jackson с усилителем и акустическими колонками «Байнер», мужскую одежду, виски, водку, шампанское и другое.

Полиция возбудила дело за кражу и оперативно задержала 37-летнего рецидивиста. Он признался в преступлении, но ворованное отдать не смог, так как сдал в комиссионку.

ГУ МВД по Саратовской области во избежание краж из дачных домов рекомендует владельцам не оставлять имущество без присмотра, укреплять окна, двери и входы. Если есть возможность — нужно оборудовать дом видеокамерами и договориться с соседями о взаимном присмотре.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU