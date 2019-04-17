Цифровые возможности для села: в Саратовской области заработали новые точки Wi-Fi «Ростелекома»

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-17T10:15:58+03:00

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С начала года «Ростелеком» установил 20 новых точек Wi-Fi в малых селах Саратовской области. Оператор построил волоконно-оптические линии связи протяженностью свыше 400 км. Беспроводной доступ в интернет получили жители поселков Вольского, Ртищевского, Хвалынского, Красноармейского и Калининского районов. Проект реализован в рамках госпрограммы по устранению цифрового неравенства (УЦН).

- В первом квартале этого года мы запланировали установку 18 точек беспроводного доступа в интернет, но, понимая важность проекта для жителей, нашли возможность охватить дополнительно еще два населенных пункта. Сельчане теперь могут пользоваться порталом госуслуг и образовательными ресурсами, общаться с близкими через социальные сети, записываться к врачу и оплачивать счета онлайн. Созданная оптическая инфраструктура позволит построить линии связи к жилым домам и учреждениям, — отметил Михаил Федоров, технический директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

Для выхода в интернет новому пользователю необходимо пройти регистрацию в сети Rostelecom_UUS с помощью SMS, учетной записи на портале госуслуг или звонка на специальный номер. Доступ к информационным ресурсам бесплатный.

- В Талалихине точка доступа размещена рядом с клубом, куда на праздники съезжаются жители ближайших деревень. Как только Wi-Fi заработал, все сельчане, особенно молодежь, начали активно пользоваться интернетом. Теперь многие собираются возле клуба вечером после работы, — рассказал Дамир Агрусьев, глава Талалихинского муниципального образования Вольского района Саратовской области.

По проекту УЦН «Ростелеком» обеспечил беспроводным интернетом 138 малых сел Саратовской области. В этом году компания планирует продолжить работу по госпрограмме и организовать на территории региона еще 51 точку доступа Wi-Fi в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU