В Саратовской области мужчина ткнул приятеля отверткой в спину
Пострадавшего госпитализировали, обвиняемого отправили под стражу
Изменить размер текста:
В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, преступление было совершено 13 апреля.
По версии следствия, ранее судимый 32-летний житель Самойловского района во время ссоры ударил 30-летнего знакомого отверткой в спину. Тем самым пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.
Обвиняемого взяли под стражу, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU