2019-04-17T10:01:08+03:00
Происшествия

В Саратовской области мужчина ткнул приятеля отверткой в спину

Пострадавшего госпитализировали, обвиняемого отправили под стражу
Екатерина Семенова
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В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, преступление было совершено 13 апреля.

По версии следствия, ранее судимый 32-летний житель Самойловского района во время ссоры ударил 30-летнего знакомого отверткой в спину. Тем самым пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемого взяли под стражу, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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