2019-04-17T09:02:06+03:00
Общество

В воскресенье в Саратове перекроют центр города

Ограничения будут действовать до 13:00
Ольга Муравлёва
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В Саратове по причине легкоатлетического пробега 21 апреля перекроют центр города для остановки, стоянки и движения машин.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, ограничения будут действовать с 09:00 до 13:00 по следующим адресам:

- нижний ярус набережной Космонавтов от моста через Волгу до Вольской;

- Вольская от Чернышевского до набережной Космонавтов;

- Обуховский переулок от Лермонтова до набережной Космонавтов;

- дорога от КП ГИБДД до набережной Космонавтов;

- Троицкий взвоз от Лермонтова до набережной Космонавтов;

- Московская от Лермонтова до набережной Космонавтов;

- Бабушкин взвоз от Чернышевского до набережной Космонавтов.

Под исключение попадают только машины, участвующие в мероприятиях, и авто экстренных и ремонтных служб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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