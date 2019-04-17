Забор у дома Яхимовича в Саратове рухнул на иномарку

СЕГОДНЯ 08:46 2019-04-17T11:02:23+03:00

Водителя в этот момент в машине не было (фото)

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В центре Саратова забор рухнул на припаркованный автомобиль.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», металлическое ограждение упало на Kia. На тот момент в салоне людей не было.

Машина не получила серьезных повреждений.

Происшествие случилось на улице Советская, возле дома Яхимовича — памятника архитектуры.

Дом ЯхимовичаФото: Дарья Вострикова

На месте уже побывал начальник управления по охране объектов культурного наследия при правительстве Саратовской области Владимир Мухин.

Ранее «КП-Саратов» сообщала о начале реконструкции дома Яхимовича. Проект реставрации выполняет компания «Дом.рф» и до 1 мая объект из собственности области предполагается передать этой госкомпании. Фасад здания предполагается сохранить. В настояще время работы не ведутся.

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ИСТОЧНИК KP.RU