В Саратове вор похитил семь пачек кофе

СЕГОДНЯ 08:31 2019-04-17T08:31:44+03:00

Добычу у него изъяли при задержании

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В Кировском районе Саратова вор-кофеман обокрал магазин.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, с заявлением обратилась 30-летняя женщина, товаровед магазина на улице Университетская.

Как было установлено, злоумышленник открыто похитил семь упаковок кофе Jardin по 150 граммов.

Стоимость похищенного составила 1 099,99 рубля.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого — ранее неоднократно судимого 35-летнего гражданина. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU