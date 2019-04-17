2019-04-17T08:31:44+03:00
Происшествия

В Саратове вор похитил семь пачек кофе

Добычу у него изъяли при задержании
Екатерина Семенова
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В Кировском районе Саратова вор-кофеман обокрал магазин.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, с заявлением обратилась 30-летняя женщина, товаровед магазина на улице Университетская.

Как было установлено, злоумышленник открыто похитил семь упаковок кофе Jardin по 150 граммов.

Стоимость похищенного составила 1 099,99 рубля.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого — ранее неоднократно судимого 35-летнего гражданина. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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