В Саратове вор похитил семь пачек кофе
Добычу у него изъяли при задержании
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В Кировском районе Саратова вор-кофеман обокрал магазин.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, с заявлением обратилась 30-летняя женщина, товаровед магазина на улице Университетская.
Как было установлено, злоумышленник открыто похитил семь упаковок кофе Jardin по 150 граммов.
Стоимость похищенного составила 1 099,99 рубля.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого — ранее неоднократно судимого 35-летнего гражданина. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU