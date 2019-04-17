2019-04-17T08:33:59+03:00
Происшествия

В Пугачеве женщина украла из-под прилавка магазина телефон

Похищенное у нее изъяли
Дарья Вострикова
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В отдел полиции Пугачевского района 30 марта обратился 36-летний продавец магазина с заявлением о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, неизвестные в период с 11:00 до 12:00 украли белый телефон Nokia 2 osta-1029 стоимостью почти 8 тыс. рублей, который он оставил на рабочем месте под прилавком в магазине.

Полиция задержала 30-летнюю женщину, ранее не привлекавшуюся к уголовной ответственности. На нее завели дело, а похищенное изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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