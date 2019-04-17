Нерадивая мать из Энгельса пойдет под суд за толчок инспектора ПДН
В Энгельсе Саратовской области следователи направили в суд дело в отношении 27-летней местной жительницы. Ее обвиняют в применении насилия к сотруднику ПДН при исполнении.
- Следствие считает, что днем 29 марта жильцы дома по улице Студенческая вызвали наряд, чтобы успокоить свою пьющую соседку, которая громко слушала музыку вместе с сожителем. В квартире также находилась маленькая дочь нарушительницы, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
Женщина впустила в дом полицию и сотрудников ПДН. В жилище было грязно, разбросаны бутылки на полу, в холодильнике не было еды, а ребенок находился в грязной одежде.
Правоохранители объяснили женщине, что она попала под административное правонарушение. В ответ на это гражданка двумя руками толкнула сотрудника ПДН в грудь.
После женщина признала свою вину. Ей осталось дождаться суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU