2019-04-17T09:20:29+03:00
Происшествия

Нерадивая мать из Энгельса пойдет под суд за толчок инспектора ПДН

Правоохранители приехали в ее дом из-за пьянок и грязного ребенка
Ольга Муравлёва
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В Энгельсе Саратовской области следователи направили в суд дело в отношении 27-летней местной жительницы. Ее обвиняют в применении насилия к сотруднику ПДН при исполнении.

- Следствие считает, что днем 29 марта жильцы дома по улице Студенческая вызвали наряд, чтобы успокоить свою пьющую соседку, которая громко слушала музыку вместе с сожителем. В квартире также находилась маленькая дочь нарушительницы, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Женщина впустила в дом полицию и сотрудников ПДН. В жилище было грязно, разбросаны бутылки на полу, в холодильнике не было еды, а ребенок находился в грязной одежде.

Правоохранители объяснили женщине, что она попала под административное правонарушение. В ответ на это гражданка двумя руками толкнула сотрудника ПДН в грудь.

После женщина признала свою вину. Ей осталось дождаться суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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