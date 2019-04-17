За три месяца в Саратовской области изъято 50 кг некачественного хлеба

СЕГОДНЯ 08:06 2019-04-17T08:29:57+03:00

Производителей и торговцев оштрафовали на 118 тыс. рублей

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В Саратовской области Роспотребнадзор за первый квартал 2019 года провел 322 проверки хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, физико-химическим и микробиологическим показателям.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, неудовлетворительных проб выявлено не было.

Всего в ходе надзорных мероприятий нашлось 50 кг просроченных хлебобулочных изделий и с неправильной маркировкой.

Общая сумма штрафов составила 118 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU