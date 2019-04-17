За три месяца в Саратовской области изъято 50 кг некачественного хлеба
Производителей и торговцев оштрафовали на 118 тыс. рублей
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В Саратовской области Роспотребнадзор за первый квартал 2019 года провел 322 проверки хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, физико-химическим и микробиологическим показателям.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, неудовлетворительных проб выявлено не было.
Всего в ходе надзорных мероприятий нашлось 50 кг просроченных хлебобулочных изделий и с неправильной маркировкой.
Общая сумма штрафов составила 118 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU