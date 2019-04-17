На проектную документацию скоростного трамвая в Саратове выделят 70 млн рублей
70 млн рублей на подготовку проектной документации скоростного трамвая в Саратове нашлись.
Об этом сообщили в общественной приемной председателя Госдумы Вячеслава Володина, говорится в посте из «Инстаграма» volodin.saratov.
Спикер ГД говорил о необходимости решения этого вопроса на недавней встрече с местными жителями, подчеркнув важность реализации проекта.
Средства выделят в этом году, а строительство первой очереди скоростного трамвая по плану начнется в 2020 году. Володин также подчеркнул, что мэрии Саратова необходимо ответственно подходить к исполнению этого проекта.
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ИСТОЧНИК KP.RU