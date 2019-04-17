2019-04-17T07:19:21+03:00
Общество

На проектную документацию скоростного трамвая в Саратове выделят 70 млн рублей

Вячеслав Володин на недавней встрече с местными жителями говорил о необходимости решения этого вопроса
Ольга Муравлёва
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70 млн рублей на подготовку проектной документации скоростного трамвая в Саратове нашлись.

Об этом сообщили в общественной приемной председателя Госдумы Вячеслава Володина, говорится в посте из «Инстаграма» volodin.saratov.

Спикер ГД говорил о необходимости решения этого вопроса на недавней встрече с местными жителями, подчеркнув важность реализации проекта.

Средства выделят в этом году, а строительство первой очереди скоростного трамвая по плану начнется в 2020 году. Володин также подчеркнул, что мэрии Саратова необходимо ответственно подходить к исполнению этого проекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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