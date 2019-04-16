2019-04-16T21:39:00+03:00
Происшествия

В правительстве Саратовской области прокомментировали взрыв в троллейбусе

Взрыв колеса у троллейбуса отправил в больницу двух пассажирок
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Взрыв отправил в больницу двух женщинВзрыв отправил в больницу двух женщин
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Заместитель редседателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал чрезвычайное происшествие, произошедшее вечером в центре Саратова.

- Сегодня около 18.00 произошло ЧП в одном из троллейбусов, следующем по маршруту №16 в районе пересечении улиц Рахова и Шелковичной. По невыясненным пока причинам взорвалось заднее внутреннее колесо троллейбуса. В результате происшествия пострадали две женщины. Обеим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в 1-й Городской больнице. Состояние пострадавших на данный момент оценивается ближе к удовлетворительному. Самочувствие женщин стабильное. Вопрос организации оказания медицинской помощи контролирует министр здравоохранения области Наталья Мазина.

Губернатор области Валерий Радаев дал поручение мэру города Саратова принять незамедлительные меры по установлению возможных технических причин происшествия и наказания виновных. Эти меры и выяснение всех причин находится на моем личном контроле, — сообщил Бусаргин.

Напомним, ЧП случилось на пересечении улиц Шелковичная и Рахова вечером 16 апреля. У троллейбуса, на лобовом стекле которого значился маршрут №3, взорвалось заднее колесо. Пострадали две женщины, сидевшие над ним, их госпитализировали в состоянии, которое медики оценивают как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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