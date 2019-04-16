В ДТП под Саратовом пострадали двое мужчин и погибли две женщины
Авария произошла в Пугачевском районе
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В Пугачевском районе Саратовской области сегодня, 16 апреля, случилось ДТП с участием двух машин.
- Пострадали двое мужчин, их госпитализировали. Две женщины погибли. Авария произошла на автодороге, соединяющей Пугачев и Клинцовку, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
На месте работали облспас, ГИБДД и «скорая».
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ИСТОЧНИК KP.RU