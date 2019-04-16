Панков: Если власть не научится брать ответственность за людей, она тоже будет им не нужна

СЕГОДНЯ 17:57 2019-04-16T17:57:18+03:00

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Поддержка председателя Государственной Думы Вячеслава Володина по строительству школ и детсадов не снимает ответственности с местной власти. Об этом напомнил депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

- В соцсетях вызвала горячий отклик новость, что Володин добился строительства школ в микрорайоне «Авиатор» и поселке Приволжском. Люди не сомневались, что дойдет с их проблемой даже до Медведева. Не хочется добавлять ложку дегтя, но хочется спросить о другом. Совсем недавно спикер решил вопрос по строительству школы и детсада в микрорайоне «Звезда». А до этого — школы в поселке «Солнечный-2». Перечислять можно долго.

Что общего у жителей этих микрорайонов? То, что давно и безуспешно пытались добиться от местной власти решения проблемы с нехваткой социальных учреждений. То есть, выполнения прямых обязанностей. И не надо думать, что они теперь забудут свое хождение по инстанциям. Как получали отписки, как профильный зампред Гречушкина предлагала учить первоклашек в детсадах. Как замалчивался факт, что жители новостроек в Заводском и Ленинском районах возят детей на занятия за несколько остановок. И продолжали выдаваться разрешения на строительство новых микрорайонов. Без требований к застройщикам обеспечить людей школами, детсадами, поликлиниками. И даже землю под них не выделяли.

На встрече по развитию саратовской агломерации Володин много правильного сказал. И не зря там кое-кто прятался за впереди сидящими. Если власть не научится брать ответственность за людей, она тоже будет им не нужна, — подчеркнул Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU