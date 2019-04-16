На Астраханской трамвай сошел с рельсов
Движение остановилось
Фото соцсетей
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На пересечении улиц Вавилова и Астраханская в Саратове остановились трамваи №3, 9, 10 и 11.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причина — сход вагона с рельсов.
В связи с этим, встало движение от Мирного переулка. «Тройки» следуют только от 6-й Дачной.
Фото соцсетей
Маршруты №9 и 10 ходят до остановки «Детский парк».
Вагоны 11-го маршрута идут от 6-го квартала до Осипова.
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ИСТОЧНИК KP.RU