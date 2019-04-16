2019-04-16T17:48:56+03:00
Происшествия

На Астраханской трамвай сошел с рельсов

Движение остановилось
Екатерина Семенова
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На пересечении улиц Вавилова и Астраханская в Саратове остановились трамваи №3, 9, 10 и 11.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причина — сход вагона с рельсов.

В связи с этим, встало движение от Мирного переулка. «Тройки» следуют только от 6-й Дачной.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Маршруты №9 и 10 ходят до остановки «Детский парк».

Вагоны 11-го маршрута идут от 6-го квартала до Осипова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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