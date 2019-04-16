Панков напомнил балаковским чиновникам, что с жителями нельзя разговаривать языком штрафов

СЕГОДНЯ 16:49 2019-04-16T17:14:53+03:00

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Административная комиссия Балаковского района уменьшила штраф жительнице села Подсосенки Елене Шубиной до 2,5 тыс. рублей.

Такое решение принято сегодня в ходе очередного заседания. Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» выразил мнение, что оно не оправдало ожидания жителей.

- Административная комиссия Балаковского района вдвое снизила штраф жительнице Подсосенок Елене Шубиной. Считаю, этим признав неправоту чиновников. Но можно ли сказать, что такое решение полностью оправдало ожидания людей? Не уверен. Не получится ли так, что чиновники теперь смогут штрафовать любого, кто посмеет выразить протест против их бездействия?

Да, люди не всегда сдержанно выражают свое мнение, но это бывает тогда, когда их не слушают. И надо всегда быть доступными для них, в диалоге решать проблемы. А когда с людьми разговаривают языком штрафов, понимания не будет. Хотя кому-то так проще, чем вовремя вывозить мусор, обеспечивать дома теплом и горячей водой, решать транспортные проблемы. В любом случае, поддержу жителей. Если не удастся добиться отмены штрафа, оплачу его лично. Еще раз созвонились с Еленой Николаевной, вместе с ней и другими активными жителями будем вместе работать для решения проблем села, — отметил Николай Панков.

Ранее депутат Государственной Думы Николай Панков встал на сторону женщины в ее конфликте с местными властями. Напомним, зимой своевременно не обеспечивалась расчистка дороги от снега, из-за этого с улицы, где проживает Елена Шубина, почти месяц не вывозился мусор. В знак протеста против бездействия властей она принесла мусорные мешки к административному зданию. И в итоге была оштрафована на 5 тыс. рублей за то, что выбросила мусор в неположенном месте.

После того, как Николай Панков поднял эту проблему в своем телеграм-канале «Пара слов» и на странице в Инстаграм, прокуратура Балаково отреагировала и обязала административную комиссию рассмотреть дело Шубиной повторно.

ИСТОЧНИК KP.RU