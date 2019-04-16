Саратовские хозяйки плачут: В область не пустили капусту со свеклой
Овощи везли из Казахстана без маркировки
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На посту в Озинках Саратовской области 14 апреля инспекторы Россельхознадзора не пустили в регион 20 тонн капусты со свеклой.
- Овощи везли из Казахстана. У груза был фитосанитарный сертификат, но на ящиках отсутствовала маркировка, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора.
На перевозчика составили административный протокол. Неотъемлемые составляющие борща теперь не попадут на саратовский стол — их вернули в Казахстан.
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ИСТОЧНИК KP.RU