2019-04-16T16:18:30+03:00
Общество

Саратовские хозяйки плачут: В область не пустили капусту со свеклой

Овощи везли из Казахстана без маркировки
Ольга Муравлёва
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На посту в Озинках Саратовской области 14 апреля инспекторы Россельхознадзора не пустили в регион 20 тонн капусты со свеклой.

- Овощи везли из Казахстана. У груза был фитосанитарный сертификат, но на ящиках отсутствовала маркировка, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора.

На перевозчика составили административный протокол. Неотъемлемые составляющие борща теперь не попадут на саратовский стол — их вернули в Казахстан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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