Саратовские хозяйки плачут: В область не пустили капусту со свеклой

СЕГОДНЯ 16:18 2019-04-16T16:18:30+03:00

Овощи везли из Казахстана без маркировки

Изменить размер текста: A A

На посту в Озинках Саратовской области 14 апреля инспекторы Россельхознадзора не пустили в регион 20 тонн капусты со свеклой.

- Овощи везли из Казахстана. У груза был фитосанитарный сертификат, но на ящиках отсутствовала маркировка, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора.

На перевозчика составили административный протокол. Неотъемлемые составляющие борща теперь не попадут на саратовский стол — их вернули в Казахстан.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU