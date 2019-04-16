Саратовчанка побоялась лишиться «Лады Ларгус» и выплатила кредит

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-16T15:23:22+03:00

Она была должна банкам порядка 150 тыс. рублей

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В Калининском районе Саратовской области приставы арестовали имущество должницы по кредитам.

- Женщина не отдала порядка 150 тыс. рублей. Ее «Ладу Ларгус», бытовую технику и мебель арестовали, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФССП.

Неплательщица поняла, что если не выплатит долг, то ее имущество продадут, и погасила задолженность.

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ИСТОЧНИК KP.RU