Саратовцев приглашают раскрасить Пасху

СЕГОДНЯ 15:06 2019-04-16T15:17:11+03:00

Два дня будет идти фестиваль творчества

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В Саратове пройдет фестиваль творчества «Раскрасим Пасху вместе!».

Как рассказали «КП-Саратов» в художественном училище имени Боголюбова, мероприятие пойдет 20-21 апреля на Университетской, 59.

На выходных запланированы 40 бесплатных мастер-классов от ремесленников и художников Саратова и Энгельса. Для участия в них нужно записаться на странице организатора в соцсети «ВКонтакте».

Гости фестиваля смогут приобрести пасхальные подарки ручной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU