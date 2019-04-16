Саратовцев приглашают раскрасить Пасху
Два дня будет идти фестиваль творчества
.
Изменить размер текста:
В Саратове пройдет фестиваль творчества «Раскрасим Пасху вместе!».
Как рассказали «КП-Саратов» в художественном училище имени Боголюбова, мероприятие пойдет 20-21 апреля на Университетской, 59.
На выходных запланированы 40 бесплатных мастер-классов от ремесленников и художников Саратова и Энгельса. Для участия в них нужно записаться на странице организатора в соцсети «ВКонтакте».
Гости фестиваля смогут приобрести пасхальные подарки ручной работы.
ИСТОЧНИК KP.RU